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"ملاذ للتأمين" تتحول لخسارة بـ2.5 مليون ريال في الربع الأول

ملاذ للتأمين مناسبة
شعار شركة "ملاذ للتأمين"
سوق السعودية

"ملاذ للتأمين" تتحول لخسارة بـ2.5 مليون ريال في الربع الأول

الشركة حققت أرباحاً بـ704 آلاف ريال في الربع الأول قبل الزكاة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ملاذ للتأمين التعاوني، تحولها للخسارة في الربع الأول من 2021، بعد الزكاة، بقيمة 2.54 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 693 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صافي أرباحها قبل الزكاة بلغ 704 آلاف ريال، مقارنة بنحو 3.99 مليون ريال صافي ربح قبل الزكاة في الربع المماثل من 2020، بانخفاض 82.4%.

وأضافت "ملاذ للتأمين" أن سبب الانخفاض في صافي الأرباح، قبل الزكاة، خلال الربع الأول من 2021، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 7.31%، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 50%، وارتفاع في إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 31%.

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وأوضحت أن صافي الربح تأثر أيضاً بانخفاض دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 27%، الأمر الذي أدى أيضا إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.54%.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 37.29 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تعادل نسبة 7.46% من رأس المال البالغ 500 مليون ريال.

كانت الشركة قد حققت صافي ربح نحو 7.5 مليون ريال في العام 2020، بعد الزكاة، مقابل 5.2 مليون ريال صافي ربح في 2019.

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