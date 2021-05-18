.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أحمد عز يرفع حصته في أسهم رأسمال حديد عز إلى 32.29%

حديد عز مصر
حديد عز مصر
البورصة المصرية

أحمد عز يرفع حصته في أسهم رأسمال حديد عز إلى 32.29%

اشترى نحو 9.039 مليون شهادة إيداع دولية تعادل 27.11 مليون سهم محلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، إن أحمد عبدالعزيز عز رفع حصته في شركة حديد عز من 27.3% إلى 32.29%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن أحمد عز اشترى نحو 9.039 مليون شهادة إيداع دولية تعادل 27.11 مليون سهم محلي، المملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الصفقة 18.98 مليون دولار، بمتوسط 2.1 دولار للسهم. ولفت البيان إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم تبلغ 33.45%.

سكني: استفادة أكثر من 27 ألف أسرة من "البناء الذاتي" منذ بداية العام الأسواق العقارية برنامج سكني سكني: استفادة أكثر من 27 ألف أسرة من "البناء الذاتي" منذ بداية العام

وفي بيان منفصل، أشارت هيرمس إلى أن العز القابضة خفضت حصتها في حديد عز من 38.4% إلى 33.41%، من خلال بيع 9.039 مليون شهادة إيداع دولية تعادل 27.11 مليون سهم محلي المملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، بقيمة 18.98 مليون دولار بمتوسط 2.1 دولار للسهم.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وخلال العام الماضي، بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه في 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر في العام السابق له.

وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد