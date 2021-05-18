أحمد عز يرفع حصته في أسهم رأسمال حديد عز إلى 32.29%

قالت هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، إن أحمد عبدالعزيز عز رفع حصته في شركة حديد عز من 27.3% إلى 32.29%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن أحمد عز اشترى نحو 9.039 مليون شهادة إيداع دولية تعادل 27.11 مليون سهم محلي، المملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار.

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وبحسب البيان، تبلغ قيمة الصفقة 18.98 مليون دولار، بمتوسط 2.1 دولار للسهم. ولفت البيان إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم تبلغ 33.45%.

وفي بيان منفصل، أشارت هيرمس إلى أن العز القابضة خفضت حصتها في حديد عز من 38.4% إلى 33.41%، من خلال بيع 9.039 مليون شهادة إيداع دولية تعادل 27.11 مليون سهم محلي المملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، بقيمة 18.98 مليون دولار بمتوسط 2.1 دولار للسهم.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وخلال العام الماضي، بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه في 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر في العام السابق له.

وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019