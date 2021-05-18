أمازون تسعى للاستحواذ على استديوهات MGM بـ9 مليارات دولار

تجري شركة أمازون محادثات للاستحواذ على شركة MGM STUDIOS، مقابل توقعات أن تصل قيمة الصفقة إلى 9 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة في حال إتمامها خدمة بث المحتوى لدى أمازون وهي AMAZON PRIME.

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وكانت استديوهات MGM في هوليوود التي يصل عمر أعمالها إلى قرن من الزمن، قد أشارت إلى أنها تبحث عمليات لبيع أعمالها بنهاية العام الماضي.

وأمس وافقت AT&T على دمج نشاطاتها في مجال الإعلام التي تشمل CNN وHBO وwarner media، مع Discovery، التي تمتلك قناة Food Network وHGTV في صفقة تبلغ قيمتها 43 مليار دولار.

ومن المقرر أن تسيطر AT&T على الكيان الجديد الذي يقيم عند نحو 150 مليار دولار.

وبحسب مراقبين في السوق فإن الصفقة الجديدة تهدف لإنشاء كيان قادر على المنافسة مع نتفلكس وwalt disney.

والهدف الأساسي من الصفقة هو إعادة هيكلة قطاع "التلفاز" التقليدي ومحاولة اللحاق بركب شركات بث المحتوى عبر الإنترنت والتي سرقت المشاهدين من التلفاز التقليدي.