اتحاد الخليج الأهلية: هذه الإجراءات المتخذة بعد تجاوز الخسائر نصف رأس المال

أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 51.13% من رأس المال.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 117.34 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري تعادل نسبة 51.1% من رأس المال البالغ 229.47 مليون ريال.

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وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16 ربيع أول 1442هـ بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 محرم 1437هـ. وقرار معالي وزير التجارة رقم (348) وتاريخ 10 ربيع ثاني 1442هـ، بناء على الأمر الملكي الكريم، فتم تعليق العمل بالفقرة الثانية من المادة150 من نظام الشركات والتي تقضي أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال المدة المحددة وفق قرار معالي وزير التجارة ( 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 05 نوفمبر 2021م أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام).

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة ارتفاع صافي خسائرها قبل الزكاة في الربع الأول من العام 2021، بنسبة 831.1% لتصل إلى نحو 56.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.1 مليون ريال خسائر الربع الأول من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 68.6%، مقارنة بخسائر نحو 33.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "اتحاد الخليج الأهلية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيس لارتفاع الخسارة في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في صافي المطالبات والمزايا الأخرى المتكبدة بمبلغ 76.59 مليون ريال.