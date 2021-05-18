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ارتفاع أرباح باعظيم الفصلية 10% لـ 9.8 مليون ريال

باعظيم التجارية
باعظيم التجارية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح باعظيم الفصلية 10% لـ 9.8 مليون ريال

ترشيد المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والإدارية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة باعظيم التجارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 (ثلاثة أشهر) والتي أظهرت زيادة في الأرباح الفصلية الصافية بنسبة 10% إلى 9.8 مليون ريال مقارنة مع 8.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وبحسب بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى قدرة الشركة على ترشيد المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والإدارية.

بلغ صافي الربح للربع الأول من العام المالي 2021 مبلغ 9،784،092 ريال بالمقارنة بمبلغ 5،880،210 ريال في الرابع من العام المالي 2020 بنسبة ارتفاع 66.39% نتيجة ارتفاع المبيعات والتي تعود إلى موسمية شهر رمضان وكذلك انخفاض مصروفات التسويق والمصروفات الإدارية والعمومية.

وبالنسب لصافي المبيعات للربع الأول من العام المالي 2021 فقد بلغ 79،837،283 ريال مقارنة بمبلغ 80،864،621 ريال في الربع المماثل من العام المالي 2020 بنسبة انخفاض -1.27%.

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