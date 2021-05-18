ارتفاع إيرادات بايدو الصينية 25% فصليا لـ 4.4 مليار دولار

أعلنت شركة Baidu Inc ، عملاق البحث الصيني الذي يتحول إلى الذكاء الاصطناعي، عن عائدات ربع سنوية فاقت تقديرات المحللين، مما يوسع نطاق تعافيها من جائحة كورونا Covid-19.

وزادت الإيرادات 25% إلى 28.1 مليار يوان (4.4 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقارنة بمتوسط ​​27.3 مليار يوان من التقديرات.

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ارتفع صافي الدخل إلى 25.7 مليار يوان، مدعومًا في الغالب بمكاسب في قيمة الاستثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك في Kuaishou Technology المدرجة مؤخرًا.

وتوقعت الشركة مبيعات من 29.7 مليار يوان إلى 32.5 مليار يوان في الربع الثاني، مقابل 30.2 مليار يوان التي يتوقعها المحللون.

سعى المؤسس Robin Li في السنوات الأخيرة إلى تحويل Baidu بعيدًا عن البحث لإعادة وضع نفسها كشركة ذكاء اصطناعي ذات طموحات مستقلة.

قال الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 52 عامًا في مقابلة مع "بلومبرغ" في مارس الماضي إن الشركة ستجني في النهاية الجزء الأكبر من إيراداتها من الشركات بخلاف البحث والإعلان.