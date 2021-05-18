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الإمارات توقع عقداً مع أبوظبي لبناء السفن بقيمة 950 مليون دولار

أبوظبي لبناء السفن
شركة أبوظبي لبناء السفن
اقتصاد الإمارات

الإمارات توقع عقداً مع أبوظبي لبناء السفن بقيمة 950 مليون دولار

الشركة تتسلم أكبر طلب على الإطلاق

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت شركة أبوظبي لبناء السفن، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات وقعت عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) مع الشركة لتصنيع سفن استطلاع جديدة للقوات البحرية للدولة الخليجية.

وقالت أبوظبي لبناء السفن في بيان، إن عقد سفن الاستطلاع البحري فئة فلج-3 هو أكبر طلب تتسلمه الشركة على الإطلاق.

ولم تتطرق إلى عدد السفن التي من المقرر بناؤها بموجب العقد ولا موعد بدء واكتمال تسليمها.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ماسي "يؤكد هذا العقد التزامنا المشترك بخدمة البحرية الإماراتية بالمنتجات المناسبة وحلول شحن متقدمة لتمهيد الطريق لمستقبل آمن".

وبنت الشركة سفن كورفيت فئة بينونه لصالح البحرية الإماراتية، والتي جرى تسليم آخرها في 2017.

وتملك مجموعة إيدج الدفاعية الحكومية 40% في أبوظبي لبناء السفن، وتملك حكومة أبوظبي 10%، وذلك بحسب موقعها الإلكتروني.

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