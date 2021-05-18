السعودية للصناعات العسكرية تُعيد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الخطيب

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت فرضياً أمس الاثنين، بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل وممثل الصندوق عمر بن عبدالرحمن أبالخيل.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه بعد اكتمال النصاب القانوني، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (10) أعضاء، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءاً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات.

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وجاء تشكيل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الجديد، كالتالي أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وبندر بن إبراهيم الخريف، عضو، والفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، عضو، والدكتور خالد بن حسين البياري، عضو، والدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، نائب الرئيس.

وضم تشكيل المجلس الدكتور غسان بن أحمد السليمان، عضو، والمهندس مساعد بن سليمان العوهلي، عضو، ومازن بن أحمد الجبير، عضو، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم‏، عضو، بالإضافة إلى ياسر بن عبدالله السلمان، عضو.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، أحمد بن عقيل الخطيب، إن مجلس الإدارة سيبذل أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو عن 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030".