تقلص خسائر "العبداللطيف" الفصلية 43% لـ 4.4 مليون ريال

أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ) والتي أظهرت تراجع الخسائر الفصلية الصافية بنسبة 43% إلى 4.4 مليون ريال مقارنة مع 7.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وبحسب بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء تعود أسباب الارتفاع فى إجمالي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات والانخفاض في المصاريف الصناعية منسوبة إلى المبيعات وبشكل عام انخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات.

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ومن بين الأسباب كذلك الانخفاض الطفيف في المصاريف الإدارية والعمومية والزيادة في الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف التمويلية وكذلك تحقق أرباح استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بالرغم من الزيادة فى مخصص الزكاة الشرعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الزيادة فى المبيعات إلّا أن الخسائر التى تحققت فى الربع الأول 2021 مقارنة مع الربع الأخير من 2020 جاء نتيجة الزيادات الفعلية فيالتكلفة منسوبة إلى الوحدات المباعة بأسعار منخفضة نسبياً لأسباب تتعلق بتنشيط حركة المبيعات المرحلية للإنطلاق إلى تعافي المبيعات في المستقبل القريب.