خسائر "معدنية" تتراجع 5% في الربع الأول إلى 7 ملايين ريال

تراجعت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بنسبة 5.1% في الربع الأول من 2021، لتسجل 7.08 مليون ريال، مقارنة بنحو 7.46 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "معدنية" بنسبة 64% مقارنة بخسائر نحو 19.78 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "معدنية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 47.24 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تعادل نسبة 16.8% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.

وكانت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" قد تراجعت بنسبة 37.3% خلال العام 2020، لتسجل 40.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 65.1 مليون ريال في 2019.