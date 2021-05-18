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صناعة الورق توقع اتفاقية لشراء خط إنتاج بـ 58 مليون ريال 

صناعة الورق
صناعة الورق
سوق السعودية

صناعة الورق توقع اتفاقية لشراء خط إنتاج بـ 58 مليون ريال 

الطاقة التصميمية لخط الإنتاج تبلغ 30 ألف طن سنوياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراء خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بقيمة 58 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الطاقة التصميمية لخط الإنتاج تبلغ 30 ألف طن سنوياً.

وتم توقيع الاتفاقية مع شركة Toscotec الإيطالية وتوفير أحدث التقنيات والحلول المخصصة لكبار منتجي الورق في جميع أنحاء العالم، وتهدف تقنية Toscotec إلى تحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتكاليف التشغيل والمنتجات النهائية بأعلى مستويات الجودة واحترام البيئة. ومن المتوقع أن يتم بدء الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2022.

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وأوضحت أنه سيتم سداد دفعة مقدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

وسيتم تمويل عملية الشراء عن طريق زيادة رأس المال الشركة والذي تم الانتهاء منه في تاريخ 6 يناير 2021م وجزء من رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن هذا الخط سيزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من لفات المناديل الورقية الخام من 100,000 طن إلى 130,000 طن.

سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الآلات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الثاني 2021.

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