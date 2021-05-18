نقل أعمال بين شركتين تابعتين لبنك "ساب" بـ766.5 مليون ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن قيام شركاته التابعة بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بشأن بيع وشراء بعض الأعمال بين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها "البائع" ويمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 49% من رأس المال، وشركة الأول للاستثمار بصفتها "المشتري" ويمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 100% من رأس المال.

وقال بنك "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الصفقة تمثلت في نقل وبيع من البائع للمشتري أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى أعمال الوساطة لقطاع الأفراد.

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وأضاف البنك أن القيمة التقديرية للصفقة نحو 766.49 مليون ريال، مع إمكانية تعديل هذه القيمة وفقاً لحالات محددة في الاتفاقية.

وأشار البنك إلى أن إتمام الصفقة مشروط بحصول كل من البائع والمشتري على الموافقات من الجهات التنظيمية في المملكة، والموافقات الداخلية ذات الصلة لكل منهما، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لبنك "ساب" على الترخيص لمصلحة عدد من أعضاء مجلس الإدارة في بعض جوانب الصفقة.

وسيتم تمويل كامل أو جزء من قيمة الصفقة من خلال مبلغ يقدمه بنك "ساب" للمشتري كقرض مساهم أو كمساهمة إضافية في رأسمال المشتري.

وقال البنك، إن صافي القيمة الدفترية للأعمال المنقولة كما في 31 ديسمبر 2020 بلغ 646.69 مليون ريال.

وذكر البنك أن الصفقة ستسمح للبائع بمباشرة أعماله من خلال نموذج عمل أصغر حجماً وأقل تعقيداً بحيث تسهل إدارته، ومن ناحية أخرى، ستسمح الصفقة للمشتري بالتركيز على أعمال إدارة الأصول وخدمة العملاء من الأفراد فيما يتعلق بأعمال الإقراض بالهامش والوساطة.

كما ستسمح الصفقة لكل من البائع والمشتري الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030.

وقال بنك "ساب"، إنه بالنسبة له تمثل الصفقة إعادة تنظيم أعمال الأوراق المالية التي يقوم بها كل من البائع والمشتري بما يعكس استراتيجية كل شركة وتوجهها المستقبلي، وبما يخدم مصالح مجموعة بنك "ساب" بشكل عام.

وأضاف أنه ليس من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير على البنك أو عملياته.

ويوجد أطراف ذات علاقة، يمتلك بنك "ساب" ما نسبته 100% من رأس مال المشتري و 49% من رأسمال البائع، فيما تمتلك شركة اتش اس بي سي هولدينغز بي ال سي، وهي أحد كبار المساهمين في بنك ساب بنسبة ملكية تبلغ 31% بشكل غير مباشر، ما نسبته 51% من رأسمال البائع بشكل غير مباشر.

وديفد ديو، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في بنك "ساب" وماجد نجم، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات في بنك "ساب" ومحمد الشايع، ممثل بنك "ساب" في مجلس إدارة البائع، هم أعضاء في مجلس إدارة شركة اتش اس بي سي العربية السعودية.