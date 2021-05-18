"الخريف لتقنية المياه" تفوز بعقد من "أمانة جدة" بـ115 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد تشغيل وصيانة عليها من قبل أمانة محافظة جدة لصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية شمال مدينة جدة‬‬‬‬.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 115.32 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، أنها ستقوم بتنفيذ أعمال الصيانة وأعمال تحسين الشبكات التابعة لمياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة‬ وتمتد فترة العقد 36 شهرا ميلادي إبتداءً من تاريخ استلام الموقع‬‬‬.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وكانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، قد أعلنت عن توقیع عقد‬‏ ‫مع شركة مطارات الرياض لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف، بقيمة نحو 37.71 مليون ريال.

ووقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، في شهر مارس 2021، عقداً مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، بقيمة عقد نحو 175.9 مليون ريال.