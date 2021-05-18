الكثيري للعربية: "أليان للصناعة" أكملت 95% من متطلبات الطرح

توقع الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري في مقابلة مع "العربية" تواصل ارتفاع أسعار بيع الأسمنت في السعودية حتى تصل إلى 240 ريال للطن.

واستعرض أسباب ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري، بـ15.6% إلى نحو 4.2 مليون ريال، بعد أرباح بـ3.6 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وشرح أن زيادة المبيعات سببت هذا الارتفاع في الأرباح، مع مبيعات من مادة الأسمنت بقيمة 12 مليون ومبيعات من الخرسانة بقيمة 13 مليون، ومبيعات من مواد البحص والرمل بقيمة 7.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر أن مبيعات الخرسانة زادت بمقدار 5 ملايين ريال جراء مشاريع منها مشروع "مرسية" أحد مشاريع وزارة الإسكان.

وعبر عن تفاؤل القطاع الخاص بمشاريع صندوق الاستثمارات العامة، مبينا أن اسعار الأسمنت ارتفعت بنسبة 25% وستواصل الارتفاع، و"عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا" مع دخول المشاريع الحكومية حيز التنفيذ، متوقعا أن تكون هناك حاجة أكبر للآليات الكبرى في هذه المشاريع.

وحول تحويل شركة أليان للصناعة للطرح في السوق الموازية "نمو" قال الكثيري إن الشركة أنهت 95% من متطلبات الإدراج وقريبا سنقدم الطلب إلى هيئة السوق المالية، موضحا أن الغرض من الطرح هو استدامة الشركة والاستفادة من القنوات الاستثمارية.

فيما تعد أرباح الكثيري القابضة متراجعة بـ10.4% مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه 4.69 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بحسب بيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، إلى زيادة الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 37.72% عن الربع المماثل من العام السابق، حيث تأثرت عمليات الإنتاج والتوريد في الربع المماثل من العام السابق بسبب جائحة كوفيد-19.

أما سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، فيرجع إلى ارتفاع تكاليف ما قبل التشغيل الخاصة بإنشاء مصنع الألواح ثلاثية الأبعاد لشركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

وكانت شركة الكثيري القابضة، أعلنت تحقيق تراجع في صافي الربح عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، نسبته 39.7%.

وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ 9.5 مليون ريال، مقابل 16 مليون ريال خلال عام 2019. وأتى ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 16.7% إلى 104.4 مليون ريال.