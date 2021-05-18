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"غازبروم نفط" الروسية تتحول للربحية في الربع الأول بـ1.1 مليار دولار

غازبروم
غازبروم
شركات

"غازبروم نفط" الروسية تتحول للربحية في الربع الأول بـ1.1 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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قالت "غازبروم نفط"، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الثلاثاء ، إن صافي دخلها في الربع الأول من العام بلغ 84.2 مليار روبل (1.1 مليار دولار)، بعد خسارة في الفترة نفسها قبل عام بلغت 13.8 مليار روبل، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ونمت الإيرادات 18.7% على أساس سنوي إلى 611 مليار روبل، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 95.3% لتسجل 194 مليار روبل، بحسب ما نقلته "رويترز".

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وسبق لـ"روسنفت" أكبر منتج للنفط في روسيا، أن أعلنت الجمعة، تسجيل صافي دخل 149 مليار روبل (ملياري دولار) في الربع الأول من العام، بدعم من تعافي أسعار الخام، وذلك بعد خسارة 2.1 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت الإيرادات في ربع السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 1.2% لتصل إلى 1.7 تريليون روبل، بسبب انخفاض المبيعات، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 445 مليار روبل، بزيادة 44% على أساس سنوي.

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