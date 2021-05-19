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أرباح "الجزيرة تكافل" ترتفع 4.3% إلى نحو 14 مليون ريال في الربع الأول

الجزيرة تكافل تعاوني
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شركات

أرباح "الجزيرة تكافل" ترتفع 4.3% إلى نحو 14 مليون ريال في الربع الأول

سجلت زيادة في صافي نتائج الاكتتاب والأقساط المكتتبة

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العربية.نت

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حققت شركة "الجزيرة تكافل" ارتفاعاً في أرباحها الفصلية، بواقع 4.3%، حيث بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول 13.9 مليون ريال مقابل 13.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 5.1 مليون ريال بما يعادل 27.84%، وذلك بسبب اكتمال عملية الاستحواذ على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

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وبلغ صافي الأقساط المكتتبة للربع الأول 33.3 مليون ريال، مقابل نحو 12.8 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 160.55٪، نتيجة لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 13.36%، وكذلك اكتمال عملية الاستحواذ على سوليدرتي السعودية للتكافل.

وسجلت إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال الربع الأول 3 ملايين ريال، مقابل نحو 2.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 10.94٪، فيما بلغت إيرادات استثمارات المساهمين لهذا الربع نحو 3.3 مليون ريال، مقابل 3 ملايين ريال لنفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 6.92%.

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