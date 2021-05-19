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أرباح "العمران" تتضاعف 200 مرة في الربع الأول

شركة العمران للصناعة والتجارة
شعار شركة العمران للصناعة والتجارة
سوق السعودية

أرباح "العمران" تتضاعف 200 مرة في الربع الأول

مبيعات "العمران" ترتفع 22% في الربع الأول

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة العمران للصناعة والتجارة، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 19957% ما يعادل نحو 200 مرة، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.81 مليون ريال، مقارنة بنحو 14 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 3 ملايين ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الأول من 2021، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع هامش الربح نتيجة زيادة أسعار البيع لبعض المنتجات.

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وارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 22.4% في الربع الأول من 2021، إلى 38.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 31.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

يذكر أن سهم شركة "العمران" انتقل إلى السوق الرئيسي من السوق الموازي خلال العام 2020.

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