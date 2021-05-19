أرباح "رعاية" ترتفع 7.7% في الربع الأول إلى 36 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 7.74% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.73 مليون ريال، مقارنة بنحو 33.17 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "رعاية" بنسبة 62.4% مقارنة بصافي ربح نحو 22 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة صافي الإيرادات بنسبة 10% إلى 214 مليون ريال، بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 30% مقابل 27% في الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات.

وأضافت أنه تم تعويض تلك المكاسب والهوامش بشكل جزئي من خلال زيادة المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مبلغ الزكاة عن الربع نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.

وبلغ هامش الربح الصافي للربع 17%.

وذكرت "رعاية"، أنه يمكن التحقق من مدى تأثير الوباء على أعمال الشركة وعملياتها، ولكن لا يمكن قياس الأثر المالي في الأشهر الاثني عشر المقبلة بدقة لأنه يعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية، والتي قد لا تتمكن الشركة حالياً من تقديره بشكل موثوق.

وأوضحت أنه بالنظر إلى التحديات حول عدم توقع مدى ومدة تأثير الأعمال والأثر الاقتصادي، تراقب الإدارة الموقف مع التركيز المستمر على ضمان سلامة المرضى واستدامة سلسلة التوريد والحفاظ على السيولة الكافية وسلامة الموظفين، علاوة على ذلك، اتخذت الإدارة عدة خطوات للتخفيف من آثار الوباء، بما في ذلك تدابير خفض التكاليف، وتقديم الاستشارات عن بعد وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وغيرها.