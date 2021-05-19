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الموافقة على زيادة رأسمال "الكثيري القابضة" عبر أسهم منحة

الكثيري القابضة مناسبة
منشأة تابعة لشركة الكثيري القابضة

الموافقة على زيادة رأسمال "الكثيري القابضة" عبر أسهم منحة

عبر منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الكثيري القابضة زيادة رأسمالها من 90.4 مليون ريال إلى 113 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وذكرت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" الإلكتروني، أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ (22,604,400) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (9,041,760) سهم إلى (11,302,200) سهم، بزيادة قدرها (2,260,440) سهم.

تضمنت الموافقة الا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري توقع في مقابلة مع "العربية" أمس تواصل ارتفاع أسعار بيع الأسمنت في السعودية حتى تصل إلى 240 ريال للطن.

واستعرض أسباب ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري، بـ15.6% إلى نحو 4.2 مليون ريال، بعد أرباح بـ3.6 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشرح أن زيادة المبيعات سببت هذا الارتفاع في الأرباح، مع مبيعات من مادة الأسمنت بقيمة 12 مليون ومبيعات من الخرسانة بقيمة 13 مليون، ومبيعات من مواد البحص والرمل بقيمة 7.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي.

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