إيرادات التشخيص المتكاملة لعام 2020 ترتفع 19% إلى 169.4 مليون دولار 

أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغت الإيرادات 2.656 مليار جنيه (169.4 مليون دولار)، وهو نمو سنوي بمعدل 19%.

والتشخيص المتكاملة القابضة هي شركة مصرية متخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا.

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وتجاوز عدد الحالات التي قامت الشركة بخدمتها 7.1 مليون حالة خلال عام 2020، ونجحت في إجراء 27.1 مليون اختبار تشخيصي عبر شبكة فروعها الإقليمية البالغة 481 فرعًا بنهاية ديسمبر 2020، حيث شهد العام إضافة 30 فرعا جديدا إلى شبكة فروع الشركة في مصر.

واحتلت أنشطة الشركة بالسوق المصري صدارة المساهمة في إجمالي الإيرادات خلال عام 2020 بنسبة 81.8%، وتلتها أنشطة الشركة بالسوق الأردني بنسبة 15.4%، في حين ساهمت أنشطة الشركة بسوقي نيجيريا والسودان بنسبة 1.4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال العام. ومن جانب آخر، مثلت الإيرادات الناتجة عن التعاقدات المستبقة 54% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2020، بينما ساهمت الزيارات المباشرة (بغير حجز) بنسبة 46% المتبقية خلال نفس الفترة.

وأثمر الأداء القوي لمركز البرج سكان للأشعة في دعم إيرادات الشركة خلال عام 2020، في ضوء تسجيله إيرادات بقيمة 25 مليون جنيه خلال عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 76%، ويأتي ذلك عقب نجاح الشركة في إطلاق الفرع الثاني لمركز البرج سكان خلال شهر فبراير 2020، علمًا بأنه يمثل أول مشروع متكامل للشركة في مجال الأشعة التشخيصية.