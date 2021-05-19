راية لخدمات الاتصالات تستحوذ على شركة خليجية بـ 14.2 مليون دولار

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن قبول شركة تقع في دول الخليج العربي ومساهميها العرض الملزم المقدم من الأولي للاستحواذ على نسبة قد تصل إلى 100% من الثانية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن التقييم الكامل للشركة المستهدفة بالعرض بلغ 14.2 مليون دولار.

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وأوضحت أن إتمام الصفقة مشروط بالاتفاق والتوقيع على جميع العقود النهائية المطلوبة للتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة وأي شروط مسبقة أخرى يتم الاتفاق عليها في العقود النهائية.

وبحسب البيان، الصفقة المحتملة ستساعد الشركة على فتح عدة أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي وأهمها سوق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسيع نطاق المواقع الجغرافية لتقديم الخدمات لعملاء الشركة.

وأعلنت راية لخدمات مراكز الاتصالات في 28 إبريل الماضي عن تقدمها بعرض ملزم للاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة تقع في دول الخليج العربي والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات.