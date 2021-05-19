غوغل تهيمن على سوق الهواتف المحمولة بـ 3 مليارات جهاز

أعلنت شركة غوغل أن هناك الآن 3 مليارات جهاز نشط يعمل بنظام أندرويد، مما يُظهر مرة أخرى أنه نظام التشغيل الأكثر استخدامًا في العالم.

وأعلنت غوغل عن هذا الإنجاز في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2021، الذي يركز على المطورين من أجل بناء تطبيقات أندرويد والذكاء الاصطناعي.

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ومع وجود 3 مليارات جهاز أندرويد، فقد حافظت غوغل على ريادتها المريحة ضد آبل، التي أبلغت في شهر يناير عن وجود 1.65 مليار جهاز iOS و macOS نشط – ارتفاعًا من 1.4 مليار قبل عام.

وأعلنت غوغل، التي أطلقت نظام أندرويد في عام 2008، أنها وصلت إلى 2.5 مليون جهاز أندرويد نشط في عام 2019، لذا فقد نما بنحو 500 مليون في العامين الماضيين، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وأعلنت شركة مايكروسوفت في شهر أبريل أن لديها 1.3 مليار جهاز نشط شهريًا يعمل بنظام ويندوز 10، بعد عام من تحقيق هدفها المتأخر لمدة عامين البالغ مليار.

وقالت غوغل في عام 2017: إن أندرويد قد وصل إلى 2 مليار مستخدم نشط، فيما قالت في عام 2014: إن لديها مليار مستخدم نشط لنظام أندرويد، مما يعني أن غوغل قد ضاعفت قاعدة مستخدمي أندرويد ثلاث مرات في السنوات الست الماضية.

وبالرغم من أن أجهزة أندرويد المتصلة بمتجر غوغل بلاي Google Play أصبحت الآن ضعف عدد أجهزة iOS المتصلة بمتجر آب ستور App Store، إلا أن آبل لا تزال تجني أرباحًا من مبيعات التطبيقات أكثر من غوغل.

وأنفق مستخدمو iOS نحو 21 مليار دولار على التطبيقات في الربع الأول من عام 2021، بينما أنفق مستخدمو أندرويد نحو 11 مليار دولار على التطبيقات.

وكشفت غوغل أيضًا عن الإصدار الكامل من أندرويد 12 مع أول إصدار تجريبي عام، الذي يبدو أنه تحديث رئيسي ويتضمن واجهة مستخدم جديدة وميزات خصوصية وتحسينات.

وتتابع غوغل شركة آبل في مسيرة الخصوصية وتعد أن أندرويد 12 يوفر للمستخدمين مزيدًا من المعلومات حول البيانات التي يتم الوصول إليها بواسطة التطبيقات.

وتقول غوغل: إنها توقف أيضًا الأذونات التي تمتلكها التطبيقات، وهناك لوحة معلومات خصوصية جديدة توفر عرضًا على مدار 24 ساعة للوصول إلى الموقع والميكروفون والكاميرا.

وفي أندرويد 12، يعرف المستخدمون في الوقت الفعلي متى يصل أحد التطبيقات إلى ميكروفون الجهاز أو خلاصات الكاميرا، ويُطلب من المطورين حث المستخدم على النقر أولاً قبل الوصول إلى هذه المستشعرات.

وتمنح غوغل أيضًا مستخدمي أندرويد 12 خيارًا لقطع وصول التطبيق إلى الكاميرا والميكروفون عندما يختارون ذلك.

ويحصل المستخدمون أيضًا على خيار واضح حول مدى دقة مشاركة أي بيانات موقع مع التطبيق، ويقوم أندرويد بإعلام المستخدمين في كل مرة يقرأ فيها التطبيق البيانات من الحافظة.

وقالت غوغل: يعد أندرويد 12 أكثر إصدارات الخصوصية طموحًا لدينا حتى الآن.