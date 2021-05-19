نمو أرباح المجموعة السعودية للأبحاث 41% لـ91.5 مليون ريال

ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام الفصلية بعد الزكاة والضريبة إلى 91.5 مليون ريال، مقابل 64.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 41.4%.

كما نمت الأرباح بنسبة 213.4%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 29.2 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها المجموعة السعودية في الربع الأول 114.7 مليون ريال، مقابل 83 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 38.2%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن ارتفاع أرباح الربع الأول على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.5 %.

وذكرت الشركة أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.