"التطويرية الغذائية" تسعى للاستحواذ على "مطاعم بحرية"

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على 100% من أسهم شركة مطاعم بحرية.

وقالت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاستحواذ مقابل إصدار أسهم في شركة الأعمال التطويرية الغذائية.

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وأضافت أن مدة المذكرة 6 أشهر، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وقالت "التطويرية الغذائية"، إنها ستقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة للأوضاع المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية لشركة مطاعم بحرية وتعيين مستشار مالي للقيام بأعمال التقييم.

وتخضع إجراءات الاستحواذ المقترح إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة الأعمال التطويرية الغذائية وموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص.

وشركة مطاعم بحرية شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة لديها عدد 17 فرعا في المملكة وتختص بتقديم المأكولات البحرية الطازجة.

وقالت "التطويرية الغذائية"، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي رغبةً من مجلس إدارة الشركة بتنويع استثماراتها في مجال الأطعمة والأغذية مع المحافظة على هوية الشركة بالتخصص بالمنتجات الصحية والطازجة ودعماً لخططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه.