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"السعودية للكهرباء": اكتمال ربط مشروع  "واحة مدن- الجوف " بالشبكة

الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء

"السعودية للكهرباء": اكتمال ربط مشروع  "واحة مدن- الجوف " بالشبكة

سيدعم ذلك تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.

وقالت الشركة إن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكس إيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.

كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلى سرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع بينه وبين الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، الذي استعرضا فيه مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة منطقة الجوف، خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.

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وأكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إكمال الاختبارات اللازمة.

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