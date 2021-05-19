"جاكو" تتسلم مطالبة وزارة البيئة بسداد أجرة أرض لم تُملك للشركة

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، عن استلامها خطاباً من وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلب فيه من الشركة سداد أجرة المثل للمساحة التي لم تملك للشركة وذلك عن الفترة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 ربيع الآخر 1442 هـ، لخزينة الدولة لصالح الوزارة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها سوف تقوم الشركة خلال الأيام القادمة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية والمناسبة التي تحفظ حقوق الشركة ومساهميها وسوف يتم الإعلان عن أية مستجدات بهذا الشأن في حينه.

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وأشارت الشركة إلى أن هناك دعوى قائمة مقامة من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة من المقام السامي بتملك مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة المسلمة لها، وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لباقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض.

وقالت "جاكو" في بيان سابق، إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بحقها في المطالبة بباقي المساحة المحياة.