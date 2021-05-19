9 يونيو.. عمومية "الدرع العربي" تصوت على زيادة رأسمالها بـ100 مليون ريال

دعا مجلس شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة يوم 9 يونيو 2021.

وقالت "الدرع العربي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

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كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأس المال بنسبة 33.33% من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بمنح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وستكون زيادة رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة، و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وفي حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

وقالت الشركة إن الرفع يهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

ويصوت المساهمون على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020.

كان صافي أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قد ارتفع قبل الزكاة بنسبة 75% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.