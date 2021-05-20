أوراسكوم كونستراكشن للعربية: نتوقع أداء أفضل للنصف الثاني 2021

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، أسامة بشاي، في مقابلة مع "العربية" أن تحقق الشركة أداء أفضل في الربع الثاني مع العام الحالي، مع حدوث حالة من تضخم وارتفاع في أسعار الحديد والنحاس والألمنيوم أثرت على نتائج الشركة في الربع الأول 2021.

وقال بشاي إن العالم وقطاع المقاولات سيشهد حالة من التضخم، مسببة بمرحلة الانفتاح بعد إغلاقات طويلة بسبب جائحة كورونا، محذرا من أن سلاسل الإمداد لن تتمكن من تأمين الموارد بنفس الوقت، وسندخل في عنق زجاجة سترفع الأسعار، وننصح كل عملائنا بالتعجيل في قراراتهم، حتى لا نكون أمام سنة صعبة من التضخم.

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وفي تعليقه على النتائج الفصلية للربع الأول من العام الحالي، قال بشاي إن بعض المشاريع الجديدة لم تبدأ تعكس تأثيرها على الميزانية والأرقام، نتوقع تحسن الأرقام في النصف الثاني من العام الحالي.

وتحدث عن تأثير سلبي لأداء شركة "بيسكس" على أوراسكوم كونستراكشن، بسبب جائحة أوروبا، وأن الربع الأول يكون فصل الشتاء في أوروبا، وبالتالي سيكون البيع من "بيسكس" في الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي.

لكنه أكد أن شركة "بيسكس" التابعة لأوراسكوم كونستراكشن، بدأت مشاريع كبيرة جدا وهي ذات ربحية وهامش ربح جيد، وستؤتي ثمارها في النصف الثاني من العام الحالي وفي العام المقبل.

كما أشار إلى بناء مستشفى مجدي يعقوب ذي المستوى العالمي من الإنشاءات.

كانت شركة أوراسكوم كونستراكشن، أعلنت الخميس، أن صافي الربح العائد للمساهمين بالربع الأول من 2021، بلغ نحو 23.9 مليون دولار، مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 4.4%.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ وصلت إلى 5.4 مليار دولار وتحقيق صافي ربح بلغ قدره 23.9 مليون دولار في الربع الأول 2021.

وبلغت قيمة الإيرادات 816.6 مليون دولار بنسبة تراجع 1.3%، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة (Consolidated EBITDA) 51.0 مليون دولار في الربع الأول 2021.

وأشارت الشركة إلى أن الرصيد النقدي الصافي للشركة بلغ 140.2 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.1 مليار دولار في 31 مارس 2021.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 666.4 مليون دولار والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 1.3 مليار دولار في الربع الأول 2021.

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.7 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة مليار يورو في الربع الأول 2021.

ووافقت الجمعية العامة العادية السنوية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 27 مليون دولار 0.2313 دولار للسهم الواحد في اجتماعها المنعقد 19 مايو الجاري.