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أرباح "الخريف لتقنية المياه" تتراجع 14% إلى 27 مليون ريال بالربع الأول

الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

أرباح "الخريف لتقنية المياه" تتراجع 14% إلى 27 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.2% في الربع الأول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، انخفاض صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2021، لتتراجع إلى 26.94 مليون ريال، مقارنة بنحو 31.49 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "الخريف لتقنية المياه" بنسبة 14.7%، مقارنة بأرباح نحو 31.59 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من 2021، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الأول من 2021 للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال، وكان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم.

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وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.

وارتفعت إيرادات "الخريف لتقنية المياه" بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى نحو 133 مليون ريال، مقارنة بنحو 132.84 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كان صافي أرباح الشركة قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة بنسبة 24.2% في العام 2020، ليصل إلى 113.95 مليون ريال، مقارنة بنحو 91.73 مليون ريال في العام 2019.

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