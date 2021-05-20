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أرباح "سي آي كابيتال" تهوي 97% بالربع الأول

شركة سي آي كابيتال
شعار شركة سي آي كابيتال
البورصة المصرية

أرباح "سي آي كابيتال" تهوي 97% بالربع الأول

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القاهرة - العربية.نت

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أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من 2021، تراجع أرباحها بنسبة 96.77% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 3.28 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 101.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 508.14 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 494.51 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 559.61 مليون جنيه، مقابل إيرادات 517.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

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وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 124.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 171.8 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وقرر المجلس تعيين هشام لبيب جوهر الرئيس التنفيذي للمجموعة عضو مجلس إدارة منتدباً.

وحققت الشركة خلال عام 2020 صافي ربح خلال العام الماضي بقيمة 474.61 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 541.76 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2020 لتصل إلى 2.36 مليار جنيه، مقابل 2.63 مليار جنيه خلال 2019.

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