سبيد ميديكال المصرية تسعى للقيد المزدوج ببورصة دبي

قالت شركة سبيد ميديكال المصرية، اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق على القيد المزدوج ببورصة دبي.

وأضافت سبيد ميديكال في بيان لبورصة مصر أن الهدف من القيد المزدوج هو أن "تكون متاحة لأكبر عدد من المستثمرين وتكون لاعبا إقليميا في السنوات الخمس القادمة.. تنويع هيكل حاملي الأسهم محليا وإقليميا.. تأمين السيولة للسهم لتسهيل الدخول والخروج بعملات متعددة".

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وجرى تداول سهم الشركة في بورصة مصر عند 2.39 جنيه بتراجع 0.83% خلال تعاملات اليوم.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على تعيين نعيم للاستثمارات المالية مستشارا ماليا للإدراج المزدوج.

وأضافت أن الموافقة على "ألا تتجاوز الكمية المراد تحويلها (لسوق دبي المالي) ثلث رأسمال الشركة". ويبلغ رأسمال الشركة 221.828 مليون جنيه موزعا على 1.109 مليار سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد.