شمس تقلص خسائرها الفصلية بـ 65% إلى 941.4 ألف ريال

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، مقلصة من خسائرها بنسبة 65%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها بلغت 941.44 ألف ريال، مقابل 2.69 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بـ 85% لتصل إلى 3.2 مليون ريال، مقابل 1.73 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

وعزت الشركة تقليص خسائرها إلى زيادة إيرادات الربع الحالي بشكل ملحوظ مقارنة بإيرادات الربع المماثل للعام السابق وذلك لتخفيف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا مقارنة بالعام السابق بالإضافة لانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.