.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مساهمو "الحمادي" يقرون توزيع أرباح بـ60 مليون ريال عن 2020

مستشفى الحمادي
مستشفى تابع لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"
سوق السعودية

مساهمو "الحمادي" يقرون توزيع أرباح بـ60 مليون ريال عن 2020

بواقع 0.5 ريال للسهم وبدء الصرف بنهاية مايو الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مساهمو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي" في اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020 بمبلغ قدره 60 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021.

ووافق المساهمون على باقي جدول أعمال الجمعية المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2020.

معدل التضخم في السعودية يرتفع 5.3% في أبريل اقتصاد اقتصاد السعودية معدل التضخم في السعودية يرتفع 5.3% في أبريل

كان صافي ربح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 40.69% خلال العام 2020، ليصل إلى 130.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 92.99 مليون ريال في 2019.

وارتفعت أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 42.5% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.94 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد