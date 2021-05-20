مساهمو "الحمادي" يقرون توزيع أرباح بـ60 مليون ريال عن 2020

وافق مساهمو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي" في اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020 بمبلغ قدره 60 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021.

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ووافق المساهمون على باقي جدول أعمال الجمعية المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2020.

كان صافي ربح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 40.69% خلال العام 2020، ليصل إلى 130.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 92.99 مليون ريال في 2019.

وارتفعت أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 42.5% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.94 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.