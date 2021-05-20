هيئة السوق ترفض زيادة رأسمال "جازادكو" للاستحواذ على جازل للاستثمار

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عدم موافقتها على طلب شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن شركة جازان للطاقة والتنمية تقدمت إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من 500 مليون ريال، إلى 828.03 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار نحو 32.8 مليون سهم عادي‏؛ لغرض الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار.

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وأضافت الهيئة أنه بدراسة الطلب من الهيئة واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه حماية المستثمرين ولانطواء الصفقة على مخاطر عالية وتعارض في المصالح، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بعدم الموافقة على طلب الشركة.

كانت شركة "جازادكو" قد أبرمت في 7 ديسمبر 2020، اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة لشراء 100% من الحصص في شركة جازل للاستثمار، وهي شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة، ولا تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص الأغلبية في شركات تابعة.

ويكون الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال شركة "جازادكو" من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل.

وبلغت قيمة الشركة "جازل" نحو 410.03 مليون ريال، بينما تبلغ قيمة الشركة "جازادكو" المدرجة نحو 625 مليون ريال.

وسيجري الاستحواذ عبر زيادة رأسمال "جازدكو" بنحو 328.03 مليون ريال، بنسبة 65.6% ليصل إلى 828.03 مليون ريال، مقارنة مع رأس المال قبل الزيادة البالغ نحو 500 مليون ريال.

وسيتم سداد قيمة شركة جازل للاستثمار، عبر إصدار 32,802,756 سهم عادي جديد لصالح الشركاء البائعين، بدون أي عوض نقدي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح شركة جازل للاستثمار شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "جازادكو".

وكانت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، قد أعلنت، عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل حصص الشركاء في شركة جازل للاستثمار.