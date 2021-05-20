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وثيقة: توقعات بيع "ENBD" سندات بـ750 مليون دولار

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بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك الإمارات

وثيقة: توقعات بيع "ENBD" سندات بـ750 مليون دولار

بنك الإمارات دبي الوطني تلقى طلبات تزيد على 1.6 مليار دولار

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دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يبيع بنك الإمارات دبي الوطني سندات إضافية من المستوى الأول بما يصل إلى 750 مليون دولار ستكون غير قابلة للاستدعاء قبل 6 سنوات، وإنه تلقى طلبات تزيد على 1.6 مليار دولار.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، التي من المتوقع أن تنطلق اليوم الخميس، تقلص السعر الاسترشادي النهائي إلى ما بين 4.25% و4.375% من سعر استرشادي أولي عند نحو4.5 %، وستسعَر السندات في هذا النطاق.

إلى ذلك، ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بـ12% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار درهم، وبزيادة 76% مقارنة بالربع السابق.

عامل أساسي دعم النتائج الفصلية لـ"الإمارات دبي الوطني" نبض السوق بنوك الإمارات عامل أساسي دعم النتائج الفصلية لـ"الإمارات دبي الوطني"

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أرباح بقيمة مليار و600 مليون درهم.

ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الدخل بنسبة 10% على أساس سنوي.

وقد قلص البنك مخصصاته بـ31% في الربع الأول على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الفروض المتعثرة 6.1%. وارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 125%.

وقام "الإمارات دبي الوطني" بتخفيض تكاليفه بنسبة 9% على أساس سنوي وفصلي.

ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني جمع حوالي 1.75 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة في منطقة الخليج لإعادة تمويل الديون القائمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.

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