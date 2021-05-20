"تبوك الزراعية" تعلن انخفاض خسائرها إلى 9% من رأس المال

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" عن انخفاض خسائرها المتراكمة من نحو 90.03 مليون ريال إلى 22.01 مليون ريال ما يعادل 9% من رأس المال كما في المركز المالي الموحد غير المدقق في 3 مايو 2021.

وقالت "تبوك الزراعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها قامت بإعادة هيكلة حقوق المساهمين في الشركة بإطفاء مبلغ نحو 68.02 مليون ريال من الخسائر المتراكمة من خلال استخدام الاحتياطي القانوني كاملاً، لتنخفض نسبة الخسائر إلى رأس المال من 35.8% إلى 9%.

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وأضافت أنه لن يكون لتخفيض الاحتياطي النظامي تأثير على السيولة النقدية للشركة، بالإضافة أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والتزامات الشركة.

كان مساهمو الشركة، قد وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال أبريل الماضي، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية ليصبح بعد الزيادة 391.7 مليون ريال، مقارنة مع 241.7 مليون ريال قبل الزيادة، بزيادة قيمتها 150 مليون ريال.

وستكون طريقة الزيادة عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم كأسهم عادية، وتكون نسبة الزيادة لكل سهم 0.620 حق لكل سهم.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل والخطة الزراعية، والتي تتمثل الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح والفواكه ويتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل وصيانة معدات الزرع والحصاد والري ونقل المحاصيل، وسداد مديونيات وقروض الشركة والاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.