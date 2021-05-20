.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

3 عوامل تهبط بأرباح "أيان للاستثمار" 48% في الربع الأول

أيان للاستثمار
شعار أيان للاستثمار
سوق السعودية

3 عوامل تهبط بأرباح "أيان للاستثمار" 48% في الربع الأول

لتسجل 8.5 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أرباح شركة أيان للاستثمار، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 48.5% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 8.52 مليون ريال، مقارنة بنحو 16.54 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتحولت الشركة للربحية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 1.33 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت أيان للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض أرباح الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من 2020، يعود إلى 3 عوامل وهي عدم تحقيق مكسب من خلال الشراء بالسعر التفاضلي، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة الشرعية.

المركزي اللبناني يطلق نظاما جديدا لصرف العملات الأجنبية اقتصاد مصرف لبنان المركزي اللبناني يطلق نظاما جديدا لصرف العملات الأجنبية

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفعت المبيعات خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وكذلك فقد انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات كنسبة إلى المبيعات وأيضا خلال الربع الأول من 2021، تحققت أرباح غير محققة وأرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

كان صافي ربح شركة أيان للاستثمار، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 4147.2% ما يعادل 41 مرة، في العام 2020، لتصل إلى نحو 30.85 مليون ريال، مقابل 726 ألف ريال في 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد