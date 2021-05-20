3 عوامل تهبط بأرباح "أيان للاستثمار" 48% في الربع الأول

انخفضت أرباح شركة أيان للاستثمار، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 48.5% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 8.52 مليون ريال، مقارنة بنحو 16.54 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتحولت الشركة للربحية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 1.33 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت أيان للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض أرباح الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من 2020، يعود إلى 3 عوامل وهي عدم تحقيق مكسب من خلال الشراء بالسعر التفاضلي، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة الشرعية.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفعت المبيعات خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وكذلك فقد انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات كنسبة إلى المبيعات وأيضا خلال الربع الأول من 2021، تحققت أرباح غير محققة وأرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

كان صافي ربح شركة أيان للاستثمار، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 4147.2% ما يعادل 41 مرة، في العام 2020، لتصل إلى نحو 30.85 مليون ريال، مقابل 726 ألف ريال في 2019.