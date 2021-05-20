3.2 مليار دينار.. إجمالي طروحات السندات للمركزي الكويتي منذ بداية العام

استقرت وتيرة طرح البنك المركزي الكويتي للإصدارات من السندات والتورق المقابل خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث قام المركزي بطرح 14 إصداراً منذ بداية يناير 2021 حتى الآن، بقيمة إجمالية بلغت 3.21 مليار دينار بتغطية تجاوزت 37.6 مليار دينار وبنحو 11.7 مرة.

واستقر سعر الفائدة للإصدارات لأجل 3 شهور، والتي بلغت 9 إصدارات عند 1.125%، مقابل سعر فائدة 1.25% لخمسة إصدارات لأجل 6 أشهر، وبذلك استقر الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل منذ بداية 2021 حتى نهاية شهر مارس الماضي عند مستوى 2.963 مليار دينار.

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وكان المركزي قد طرح 13 إصداراً من يناير إلى منتصف مايو من عام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 2.97 مليار دينار، بتغطية بلغت 35.86 مليار دينار وبمعدل 12.07 مرة، وبسعر فائدة ترواح ما بين 2.875% إلى 1.25%، بحسب ما نقلته صحيفة "السياسة".

طرح بنك الكويت المركزي أول إصدار له في عام 2021 في 5 يناير الماضي بقيمة 240 مليون دينار، تلاه إصداران في 12 و19 يناير بذات القيمة، ليقوم بإصدار بقيمة 200 مليون دينار في 26 يناير، ليبلغ إجمالي قيمة الطرح في يناير 920 مليون دينار وقامت البنوك بتغطيتها بنسبة 11.9% وبقيمة 10.9 مليار دينار.

وخلال شهر فبراير طرح المركزي إصدارا واحدا بقيمة 240 مليون دينار، وتمت تغطيته 11.6 مرة بقيمة 2.802 مليار دينار.

وأصدر المركزي 3 إصدارات في مارس بقيمة إجمالية بلغت 730 مليون دينار، فيما أصدر ثلاثة إصدارات في أبريل بقيمة إجمالية بلغت 680 مليون دينار.