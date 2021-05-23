.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "جبسكو" تتراجع 20% في الربع الأول إلى 14.2 مليون ريال

الجبس الأهلية جبسكو
شركة الجبس الأهلية "جبسكو"
سوق السعودية

أرباح "جبسكو" تتراجع 20% في الربع الأول إلى 14.2 مليون ريال

بعد تراجع المبيعات 23%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أرباح شركة الجبس الأهلية "جبسكو" بنسبة 19.87% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 14.19 مليون ريال، مقارنة بنحو 17.71 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 150.5% في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح 4.97 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "جبسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الربح في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي المبيعات للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا.

"معادن" توقف مصنع الفوسفات بعد حريق محدود شركات سوق السعودية "معادن" توقف مصنع الفوسفات بعد حريق محدود

تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 22.8% في الربع الأول من 2021، إلى 27.01 مليون ريال، مقارنة بنحو 34.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح شركة الجبس الأهلية، قد ارتفعت بنسبة 241.8% في العام 2020، لتصل إلى 37.21 مليون ريال، مقابل 10.91 مليون ريال خلال 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3.4 مرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
قبل أن تذهب
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
اكتشف المزيد