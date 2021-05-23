أرباح "جبسكو" تتراجع 20% في الربع الأول إلى 14.2 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الجبس الأهلية "جبسكو" بنسبة 19.87% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من العام 2021، لتسجل 14.19 مليون ريال، مقارنة بنحو 17.71 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 150.5% في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح 4.97 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "جبسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الربح في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي المبيعات للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا.

تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 22.8% في الربع الأول من 2021، إلى 27.01 مليون ريال، مقارنة بنحو 34.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح شركة الجبس الأهلية، قد ارتفعت بنسبة 241.8% في العام 2020، لتصل إلى 37.21 مليون ريال، مقابل 10.91 مليون ريال خلال 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3.4 مرة.