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أرباح "دار الأركان" ترتفع 130% في الربع الأول إلى 28.5 مليون ريال

سوق السعودية

أرباح "دار الأركان" ترتفع 130% في الربع الأول إلى 28.5 مليون ريال

انخفاض تكاليف التشغيل يعوض انخفاض إيرادات التأجير والاستثمار

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 129.6% في الربع الأول من العام 2021، إلى 28.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 12.4 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من 2021، بنسبة 128.2% بالمقارنة بصافي ربح نحو 12.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الارتفاع في صافي الربح في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع هامش الربح المحقق.

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وأضافت أن الانخفاض في إيرادات التأجير، وارتفاع أعباء التمويل، وانخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية قد تم تعويضه بالانخفاض في تكاليف التشغيل وكان له الأثر على صافي الربح.

كانت أرباح شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، قد تراجعت بعد الزكاة والضريبة بشكل حاد، بنسبة 93.8% إلى 18.8 مليون ريال بنهاية 2020، مقارنة بـ304.5 مليون ريال في 2019.

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