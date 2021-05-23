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أرباح شركة فوري للدفع الإلكتروني بمصر تقفز 125% بالربع الأول

شركة فوري
فوري
البورصة المصرية

أرباح شركة فوري للدفع الإلكتروني بمصر تقفز 125% بالربع الأول

سجلت صافي أرباح بلغت قيمته الإجمالية نحو 85.79 مليون جنيه

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – العربية.نت

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 125.5%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لإدارة البورصة المصرية، إنها سجلت صافي أرباح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 85.79 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 38.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 76.14 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 30.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020. فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 9.65 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل 7.12 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.

ووفق البيان، فقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 348.99 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 257.99 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 53.7 مليون جنيه، مقابل 41.56 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.

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