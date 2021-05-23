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أرباح "غازكو" ترتفع 6 مرات بالربع الأول إلى 85.2 مليون ريال

غازكو
غازكو
سوق السعودية

أرباح "غازكو" ترتفع 6 مرات بالربع الأول إلى 85.2 مليون ريال

مقابل 14.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، اليوم الأحد عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري عن تحقيقها نموا في صافي الأرباح بنسبة تجاوزت 479%.

وقالت الشركة إن أرباحها ارتفعت 6 مرات إلى 85.2 مليون ريال، مقابل 14.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح بمبلغ 70.5 مليون ريال بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح أيضا إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات المتمثلة بشكل رئيسي إلى استلام توزيعات أرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية بـ 33.8 مليون ريال، وزيادة إيراد إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية بـ 24.1 مليون ريال، وزيادة إيرادات الاستثمارات في شركات زميلة بـ 4.7 مليون ريال.

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