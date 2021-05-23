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ارتفاع أرباح "البابطين" الفصلية 9% لـ 15.5 مليون ريال

البابطين للطاقة
البابطين للطاقة
شركات

ارتفاع أرباح "البابطين" الفصلية 9% لـ 15.5 مليون ريال

تراجع تكلفة المبيعات لتصبح 86.6% خلال الربع الأول 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 (ثلاثة أشهر)، والتي أظهرت زيادة بنسبة 9% في الأرباح الصافية إلى 15.5 مليون ريال مقابل 14.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبحسب بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض نسبة تكلفة المبيعات من 88.5% في الربع الماثل من العام السابق لتصبح 86.6% خلال الربع الحالي.

وكان النمو في الأرباح الفصلية مدفوعا بانخفاض المصاريف التسويقية والتمويلية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية وارتفاع الايرادات الاخرى.

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