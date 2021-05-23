المملكة القابضة تتحول للربحية بـ91 مليون ريال بالربع الأول

تحولت شركة المملكة القابضة إلى تحقيق صافي ربح نحو 91.06 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 50.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية أيضاً مقارنة بخسائر نحو 97.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض تكاليف تشغيل الفنادق وأخرى وأيضا انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية ومصروف الفوائد البنكية وكذلك انخفاض مصروف الضريبة وارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض خسائر أصول مالية وانخفاض مصروف الزكاة.

وأضافت أن ذلك على الرغم من انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وكذلك انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.

كانت شركة المملكة القابضة قد تكبدت خسائر سنوية نحو 1.5 مليار ريال، مقارنة بأرباح نحو 24 مليون ريال، في 2019.