تعيين عبد الله بن دميثان مديراً تنفيذياً لموانئ دبي العالمية

عينت موانئ دبي العالمية عبد الله بن دميثان في منصب المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا.

وسيتسلم بن دميثان المنصب من محمد المعلم الذي تمت ترقيته ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية.

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ومطلع الشهر الجاري، قالت موانئ دبي العالمية، إنها اتفقت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعديل عقد امتياز ميناء مدته 30 عاما.

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي، أن الجانبين وقعا وثيقة بتعديلات البنود عقب مراجعة بعض الشروط الموقعة في مارس/آذار 2018.

لكنها لم تكشف عن فحوى التعديلات، مكتفية بالقول إنها تدعم خطط Iالرئيس فيلكس تشيسكيدى لتطوير التجارة والقطاع اللوجستي.

وقالت الشركة إنها بصدد البدء في مشروع ميناء بنانا بالمياه العميقة، المتوقع أن يستغرق عامين، لكنها لم تذكر متى تبدأ أعمال البناء.