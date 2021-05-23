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خسائر "العقارية السعودية" ترتفع 59% بالربع الأول إلى 4.6 مليون ريال

العقارية السعودية
مشروع تابع لشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

خسائر "العقارية السعودية" ترتفع 59% بالربع الأول إلى 4.6 مليون ريال

زيادة مصاريف الشركة 3 ملايين ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج الأولية للشركة العقارية السعودية في الربع الأول من 2021، ارتفاع خسائرها بنسبة 58.6% لتسجل 4.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.9 مليون ريال، في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 96.3% في الربع الأول من 2021، بالمقارنة بنحو 125.1 مليون ريال خسائر في الربع الرابع من 2020.

وقالت العقارية السعودية في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع الخسارة خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى سببين، الأول هو ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3 ملايين ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

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وأضافت أن السبب الثاني هو ارتفاع المصاريف التسويقية والبيعية بمبلغ 11.6 مليون ريال بسبب إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 8.4 مليون ريال وارتفاع مصاريف الدعاية والإعلان.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 305 ملايين ريال تعادل نسبة 13% من رأس المال البالغ 2.4 مليار ريال.

كانت الشركة العقارية السعودية قد تكبدت خسائر في العام المالي 2020، بقيمة 140.7 مليون ريال، مقابل خسائر بمبلغ 186.4 مليون في عام 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت 25%.

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