خسائر ريدان الغذائية ترتفع بالربع الأول بـ 33% إلى 8.9 مليون ريال 

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة زيادة في خسائرها بنسبة 33.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها بلغت 8.879 مليون ريال، مقابل 6.66 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي.

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وأوضحت الشركة أن خسائرها المراكمة بلغت 75.9 مليون ريال، ما يمثل 33.74% من إجمالي رأسمال الشركة.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض المبيعات والايرادات الأخرى وارتفاع تكلفة المبيعات المباشرة والغير مباشرة وارتفاع التكاليف التشغيلية الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.

وبلغت المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري 34.324 مليون ريال، مقابل 48.684 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض 29.5%.