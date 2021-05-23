شركة "التطويرية الغذائية" تعدل توصية زيادة رأسمالها عبر أسهم المنحة

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم بواقع سهم لكل خمسة أسهم بدلا من ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة ليصبح رأس المال 30 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

مادة اعلانية

كان إعلان الشركة السابق بتاريخ 27 سبتمبر 2020، بشأن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، تضمن أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.