صندوق "بنيان ريت" يوزع أرباحاً 52 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من مطلع نوفمبر 2020 إلى نهاية أبريل 2021، بإجمالي 52.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 162.88 مليون وحدة.

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وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.32 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3.2%، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.2% كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 26 مايو 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "بنيان ريت" بنسبة 2.76% من سعر الطرح الأولي بما يعادل 0.276 ريال عن كل وحدة عن الفترة من مطلع مايو 2020 حتى نهاية أكتوبر 2020، بإجمالي نحو 45 مليون ريال.