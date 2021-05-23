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بريطانيا: لقاحا أسترازينيكا وفايزر فعالان ضد المتحور الهندي

مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)
مريضة مصابة بكورونا في مستشفى بالهند (أرشيفية)
لقاح كورونا

بريطانيا: لقاحا أسترازينيكا وفايزر فعالان ضد المتحور الهندي

تعتزم فتح البلاد بشكل كلي اعتبارا من 21 يونيو المقبل إذا ظل الشعب حذرا

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دبي - العربية .نت

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أعرب مسؤولو الصحة البريطانيون عن تفاؤلهم اليوم الأحد من إمكانية رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المتبقية في إنجلترا في يونيو/حزيران المقبل بعد أن خلصت دراسة رسمية أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" يوفران حماية فعالة ضد السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

قالت جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن المسؤولين في إنجلترا في طريقهم للمضي قدما نحو المرحلة الأخيرة من فتح البلاد بشكل كلي اعتبارا من الحادي والعشرين من يونيو/حزيران المقبل إذا ظل الشعب حذرا.

وأضافت في تصريحات لشبكة بي بي سي "يبدو الأمر جيدا إذا استمر السكان في الامتثال لجميع تدابير الأمان".

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مع ذلك، حذرت من أن السلالة الهندية بدأت تصبح السلالة المهيمنة في أجزاء من شمال غرب إنجلترا، ويجب أن يظل السكان هناك يقظين.

كما قال وزير الصحة مات هانكوك إنه "واثق بشكل متزايد" من أن البلاد قد تواصل خططها لإزالة القيود.

خلصت دراسة، أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إلى أن لقاح فايزر فعال بنسبة 88%، ضد السلالة بعد جرعتين.

بينما كان لقاح أسترازينيكا فعالا بنسبة 60%، بعد الجرعتين.

كما خلصت الدراسة، التي أجريت في الفترة ما بين الخامس من أبريل/نيسان والسادس عشر من مايو أيار، إلى أن اللقاح كان فعالًا تقريبًا حيال الأمراض المصحوبة بأعراض من السلالة الهندية.

كان كلا اللقاحين فعال بنسبة 33%، فقط ضد الأمراض المصحوبة للسلالة الهندية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، مقارنة بحوالي 50%، ضد سلالة كنت.

أعربت السلطات البريطانية عن قلقها في الأسابيع الماضية من أن زيادة حالات السلالة الهندية قد تعرض خطة المملكة المتحدة الناجحة حتى الآن لإعادة فتح اقتصادها "للخطر".

تظهر الأرقام أنه تم تسجيل أكثر من 2880 إصابة بالسلالة الهندية في إنجلترا.

قالت الحكومة إن هذه السلالة تبدو أنه أكثر قابلية للانتقال، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأنها.

تلقى أكثر من 37.7 مليون شخص، أو 72%، من السكان البالغين، جرعة اللقاح الأولى في المملكة المتحدة، بينما حصل 42 بالمائة على الجرعة الثانية.

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